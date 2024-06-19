Платное немецкое телевидение Magenta TV, которое транслирует матчи чемпионата Европы — 2024 по футболу, показало карту Европы, на которой Крым не был выделен как часть Украины. Об этом сообщает издание Bild.

На одной из предматчевых программ стриминговый сервис показывал карту Европы, на которой были выделены участники Евро-2024. Украина на карте была окрашена в цвета своего флага без территории Крыма, который был отмечен белым. Этим цветом были выделены все страны, не принимающие участие в турнире.

Ведущий программы Иоганн Кернер заявил, что сервис допустили грубую ошибку. «Нам очень жаль и мы бы хотели принести извинения», — добавил он.

11 июня военнослужащий Нацгвардии Украины Андрей Кривущенко предложил отказаться от возвращения Крыма силой. По мнению военного, в 2014 году в Крыму было принято политическое решение о возвращении в Россию и Украина не может вернуть полуостров военным путем.

15 марта президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Крым снова должен стать частью Украины для достижения прочного мира. Французский лидер подчеркнул, что Париж делает все возможное для помощи Украине.

Ранее депутат заявил, что Крым никогда не был и не будет украинским.