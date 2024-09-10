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На Украине уволили дизайнера из-за учебника с картой страны без Крыма

Издательство на Украине уволило дизайнера из-за учебника с картой без Крыма

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Владислав Сергиенко/РИА Новости

Украинское издательство «Литера» уволило своего главного дизайнера после выпуска учебника по украинскому языку, в котором была изображена карта Украины без Крыма. Об этом сообщается на странице издательства в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

В «Литере» отметили, что дизайнер допустил техническую ошибку, а редакция допустила недоработки во время окончательной подготовки издания к печати.

«Издательство приняло кадровые решения. Главный дизайнер издательства уволен, всем причастным к выпуску книги вынесены выговоры со штрафными санкциями», — сказано в сообщении издательства.

Там уточнили, что все учебники с картой без Крыма будут отозваны из школ, а вместо них издательство за свой счет выпустит исправленный тираж и обеспечит им учебные заведения.

9 сентября депутат Верховной рады от партии бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» София Федина обратила внимание, что министерство образования и науки страны выпустило учебник «Украинский язык. 7 класс» с картой Украины без Крыма. Она отметила, что ведомство признает свою ошибку.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

Ранее немецкий телеканал показал карту Евро-2024, где Крым не был частью Украины.

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