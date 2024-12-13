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Украина пожаловалась в ФИФА из-за показа территорий страны без Крыма

Украина направила жалобу в ФИФА из-за показа карты территорий страны без Крыма

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Reuters

Украинская ассоциация футбола (УАФ) подала жалобу в Международную федерацию футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) из-за того, что во время трансляции жеребьевки отбора чемпионата мира по футболу территория страны была показана без Крыма, передает РИА Новости.

«Выражаем нашу глубокую обеспокоенность относительно продемонстрированной во время трансляции церемонии жеребьевки инфографической карты Европы», — сказано в сообщении.

Карта была показана, когда во время жеребьевки рассказывали, почему Украина не сможет сыграть с Белоруссией.

Весной 2022 года ФИФА и УЕФА, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Также сборная России не была допущена к жеребьевке отборочного турнира чемпионата мира 2026 года.

Ранее сообщалось о том, что Украина пожалуется в УЕФА на флаг ДНР на матче Лиги Европы.

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