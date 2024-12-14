Подросток пытался устроить пожар в здании администрации и банка в Приморье

Неизвестный поджег здание администрации в городе Большой Камень Приморского края, а незадолго до этого там же было горело здание одного из банков. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По словам очевидцев, мужчина разбил стекло в офисе банка и устроил поджог, но огонь быстро потушили. Затем неизвестный попытался поджечь здание местной администрации, которое находится в 300 метрах от горевшего банка. Убегающий мужчина, пытавшийся поджечь администрацию города, попал на видео.

Вслед за администрацией и банком в Большом Камне злоумышленник поджег машины местной пожарной службы. Его удалось задержать. Предварительно, поджигателю 16-17 лет, его мотивы выясняются.

До этого в Свердловской области неизвестный злоумышленник пытался поджечь здание областного военкомата. Инцидент произошел накануне возле здания военкомата Свердловской области. По словам очевидца произошедшего, неизвестный молодой человек как минимум дважды метнул бутылки с зажигательной смесью и попал в дверь здания.

Злоумышленник выбил стекло входной двери, огнем повреждена часть входной группы. В региональном МВД и военкомате факт произошедшего пока не прокомментировали.

Ранее в Петербурге пенсионер устроил поджог на железной дороге.