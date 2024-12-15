Политологу из России запретили въезд в Армению

Российскому политологу Андранику Миграняну запретили въезд на территорию Армении. Об этом сообщил Союз армян России (САР) в Telegram-канале.

«Андранику Миграняну, прилетевшему в Армению, «чтобы посетить могилы родителей», в ереванском аэропорту Звартноц заявили, что ему запрещен въезд на Родину в Армению», — говорится в сообщении.

Причины запрета в публикации не приводятся.

До этого министерство внутренних дел Польши внесло бизнесмена и председателя наблюдательного совета инвестиционной группы Finstar Financial Group Олега Бойко в санкционный список. По данным министерства, причиной для введения рестрикций стало якобы управление Бойко польскими микрофинансовыми организациями через команду менеджеров группы 4Finance. После включения миллиардера в санкционный список ему будет запрещен въезд на территорию Польши, а его активы в республике будут заморожены.

В начале ноября Великобритания ввела санкции против бывшего президента Южной Осетии Анатолия Бибилова. Причиной для подобного решения правительство страны назвало «участие в дестабилизации ситуации на Украине, подрыве или угрозе территориальной целостности, суверенитету и независимости республики».

Ранее США ввели визовые санкции против 17 чиновников из РФ.