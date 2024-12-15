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Польша ввела санкции против российского миллиардера

МВД Польши внесло миллиардера Олега Бойко в санкционный список

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Министерство внутренних дел Польши внесло бизнесмена и  председателя наблюдательного совета инвестиционной группы Finstar Financial Group Олега Бойко в санкционный список. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постановление ведомства.

Из документа следует, что глава МВД Польши Томаш Семоняк принял данное решение 12  декабря. По данным министерства, причиной для введения рестрикций стало якобы управление Бойко польскими микрофинансовыми организациями через команду менеджеров группы 4Finance.

После включения миллиардера в санкционный список ему будет запрещен въезд на территорию Польши, а его активы в республике будут заморожены.

В начале ноября Великобритания ввела санкции против бывшего президента Южной Осетии Анатолия Бибилова. Причиной для подобного решения правительство страны назвало «участие в дестабилизации ситуации на Украине, подрыве или угрозе территориальной целостности, суверенитету и независимости республики».

Ранее США ввели визовые санкции против 17 чиновников из РФ.

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