Экс-президента Южной Осетии включили в санкционный список Британии

Великобритания ввела санкции против бывшего президента Южной Осетии Анатолия Бибилова. Об этом свидетельствует публикация на сайте правительства королевства.

Причиной для введения санкций правительство Великобритании назвало «участие в дестабилизации ситуации на Украине, подрыве или угрозе территориальной целостности, суверенитету и независимости республики».

В рамках наложенных ограничений Британия заморозит активы экс-президента, введет запрет на его поездки и наложит санкции на предоставление Бибилову трастовых услуг.

Помимо этого, Великобритания ввела санкции в отношении трех россиян, причастных к деятельности ЧВК «Вагнер» в Центральноафриканской Республике (ЦАР). Также под ограничения попали физические и юридические лица в ЦАР, Ливии и Мали.

28 октября Великобритания расширила список антироссийских санкций. Под ограничительные меры попали Агентство социального проектирования (АСП), группа компаний «Структура», всероссийский межведомственный центр компетенций в сфере интернет-коммуникаций и оператор цифрового диалога между властью и обществом АНО «Диалог».

Ранее стало известно о намерении CША заставить Европу ввести новые санкции против России.