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В МЧС рассказали об эвакуации экипажа пострадавшего в Керченском проливе танкера

МЧС: эвакуацию экипажа танкера «Волгонефть-239» приостановили из-за непогоды

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Дмитрий Макеев/РИА Новости

Эвакуацию экипажа танкера «Волгонефть-239», потерпевшего крушение в Керченском проливе, приостановили из-за непогоды. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

В министерстве также заявили, что на судне имеется все необходимое для первоочередного жизнеобеспечения.

«Силы и средства для оказания помощи находятся в готовности», — добавили в ведомстве.

15 декабря в акватории Керченского пролива потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие мазут. Как рассказали представители Росморречфлота, ЧП произошло из-за шторма.

По информации МЧС РФ, в результате аварии танкер «Волгонефть-212» получил повреждения и сел на мель. Второе судно также село на мель.

Моряков, находившихся на борту «Волгонефти-212», уже достали из воды. Всего на судне были 13 человек, одного из которых спасти не удалось.

На фоне произошедшего сотрудники Следственного комитета России возбудили два уголовных дела. Одно из них впоследствии было переквалифицировано на более тяжкий состав.

Ранее в Профсоюзе моряков объяснили крушение танкера «Волгонефть-212».

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