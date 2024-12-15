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Раскрыт вес перевозимого на потерпевших крушение у Крыма танкерах мазута

ТАСС: танкеры «Волгонефть» перевозили почти 9 тысяч тонн мазута

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Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», потерпевшие крушение в акватории Керченского пролива, перевозили почти 9 тысяч тонн мазута. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

«На каждом из танкеров было примерно по 4,3 тысячи тонн топлива», — сказал источник.

В оперативных службах добавили, что в настоящее время устанавливается объем разлива нефтепродуктов.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение 15 декабря. Как рассказали представители Росморречфлота, ЧП произошло из-за шторма.

По информации МЧС РФ, в результате аварии один из танкеров получил повреждения и сел на мель. Второе судно, в свою очередь, легло в дрейф. Позже на месте происшествия зафиксировали разлив нефтепродуктов.

Сейчас сотрудники экстренных служб пытаются эвакуировать членов экипажа «Волгонефть-239». При этом моряков, находившихся на борту «Волгонефти-212», уже достали из воды. Всего на судне были 13 человек, одного из которых спасти не удалось.

Ранее в Минздраве сообщили о госпитализации пострадавших при ЧП в Черном море.

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