В деле Тимура Иванова может появиться новое обвинение

Органы предварительного следствия могут добавить обвинение в организации и участии в организованном преступном сообществе (ОПС) в рамках расследования уголовного дела в отношении экс-замглавы Минобороны Тимура Иванова и других фигурантов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Это обвинение подпадает под статью 210 УК РФ («Создание и участие в преступном сообществе»). Санкция данной статьи предусматривает наказание 20 лет тюрьмы со штрафом до 5 млн рублей.

28 сентября срок следствия по делу Иванова продлили до конца декабря.

Иванова задержали 23 апреля. В обязанности военного на посту замглавы ведомства, когда его возглавлял Сергей Шойгу, входил контроль работы военно-строительного комплекса. По версии следствия, военный участвовал в преступном сговоре для получения взятки в особо крупном размере. Утверждается, что Иванов предоставлял услуги имущественного характера при выполнении подрядных и субподрядных работ для министерства.

В общей сложности сумма полученной замминистра обороны взятки, по версии следствия, составила 1,185 млрд рублей. 24 апреля суд заключил Иванова под стражу и арестовал все его счета. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее при обысках в доме Иванова нашли оружие.