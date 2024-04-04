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Кабмин Финляндии продлил закрытие КПП на границе с Россией

Кабмин Финляндии продлил закрытие КПП на границе с РФ «до уведомления»

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Lehtikuva/Reuters

Правительство Финляндии продлило закрытие контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе с Россией «до дальнейшего уведомления». Об этом сообщает локальный телеканал Yle, ссылаясь на пресс-службу департамента правительственных коммуникаций Финляндии.

«Восточная граница Финляндии останется закрытой», — отмечается в материале.

Согласно информации ведомства, сроки пролонгация пока не обозначены, она рассчитана «до дальнейшего уведомления».

Накануне Министерство внутренних дел Финляндии призвало продлить закрытие КПП на российской границе.

До этого руководство пограничной службы Финляндии выступило с идеей навсегда закрыть два пункта пропуска на границе с Россией. Речь идет о КПП «Париккала» и «Инари» в городе Лиекса. Их работа была приостановлена на несколько лет: «Париккала» не функционировал из-за санкций Евросоюза, а «Инари» — из-за прекращения импорта древесины.

Ранее в Финляндии анонсировали митинг против закрытия границы с Россией.

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