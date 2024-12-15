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Капитан «Волгонефть 212», считавшийся погибшим, выжил

Baza: считавшийся погибшим капитан «Волгонефти-212» оказался жив

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Телеграм-канал «shot_shot»

Капитану танкера «Волгонефть-212», который потерпел крушение в Керченском проливе, удалось выжить. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, моряк наглотался воды с мазутом, в результате чего потерял сознание. После этого он получил ушиб позвоночника и обморожение. Сейчас капитан судна вместе с другим членом экипажа находится в реанимации.

По данным канала, спасателям удалось спасти весь экипаж судна. Сейчас 11 моряков находятся в больнице Анапы. Врачи диагностировали у них обморожение. Двум членам экипажа госпитализация не потребовалась.

Утром 15 декабря танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в Керченском проливе. Как заявили в Росморречфлоте, инцидент произошел из-за шторма.

МЧС России сообщало, что с «Волгонефти-212» эвакуировали 13 моряков, один из них считался погибшим.

По данным ведомства, в результате аварии один из кораблей получил повреждения и сел на мель. Второе судно, в свою очередь, легло в дрейф. Позже на месте происшествия зафиксировали разлив нефтепродуктов.

На фоне произошедшего сотрудники Следственного комитета РФ возбудили два уголовных дела. Одно из них позже переквалифицировали на более тяжкий состав.

Ранее глава СК поручил доложить о расследовании крушения танкеров в Керченском проливе.

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