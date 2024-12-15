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Глава СК поручил доложить о расследовании крушения танкеров в Керченском проливе

Бастрыкин дал поручение доложить о деле крушения танкеров в Керченском проливе

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручение доложить о расследовании крушения танкеров в Керченском проливе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Там заявили, что руководителю ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимиру Терентьеву поручено доложить о ходе расследования уголовных дел и установленных обстоятельствах случившегося.

«В центральный аппарат ведомства будет доложено о расследовании обстоятельств крушения танкеров в акватории Черного моря», — сказано в сообщении.

15 декабря в акватории Керченского пролива потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие мазут. Как рассказали представители Росморречфлота, ЧП произошло из-за шторма.

По информации МЧС РФ, в результате аварии один из танкеров получил повреждения и сел на мель. Второе судно, в свою очередь, легло в дрейф. Позже на месте происшествия зафиксировали разлив нефтепродуктов.

Сейчас сотрудники экстренных служб пытаются эвакуировать членов экипажа «Волгонефть-239». При этом моряков, находившихся на борту «Волгонефти-212», уже достали из воды. Всего на судне были 13 человек, одного из которых спасти не удалось.

На фоне произошедшего сотрудники Следственного комитета РФ возбудили два уголовных дела. Одно из них впоследствии было переквалифицировано на более тяжкий состав.

Ранее в Профсоюзе моряков объяснили крушение танкера «Волгонефть-212».

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