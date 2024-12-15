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В ЛНР восстановили энергоснабжение

В ЛНР восстановили все поврежденные погодой объекты энергоинфраструктуры

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В Луганской народной республике (ЛНР) специалисты Республиканской сетевой компании (РСК) восстановили все объекты энергетической инфраструктуры региона, которые на прошлой неделе были повреждены из-за непогоды. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на министерство топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР.

«Восстановительные работы на энергообъектах, пострадавших в результате непогоды, завершены», — заявили в ведомстве.

10 декабря Минтопэнерго ЛНР сообщило, что свыше 20,2 тыс. абонентов остались без света, а 208 подстанций были обесточены из-за обледенения электрических сетей и падения деревьев на провода под тяжестью снега. На следующий день специалисты ликвидировали большую часть повреждений, но при этом 6,6 тыс. абонентов и 60 трансформаторных подстанций оставались обесточенными.

13 декабря в Новосибирске более 170 домов остались без энергоснабжения. Аварийное отключение электроэнергии произошло в Октябрьском районе Новосибирска на улицах Красноармейской, Крамцева, Панфиловцев, Дунайской, Далидовича, Короленко, Ленинградской, Кузбасской, Воскова, Кирова, Сестрорецкой и Нижегородской.

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