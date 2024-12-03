Вильфанд рассказал, какая погода ждет россиян этой зимой

На протяжении зимы в России ожидается преобладание теплой погоды над суровыми морозами. Об этом рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Зима будет неоднородной, но оттепели все-таки будут чаще встречаться, чем сильные морозы», — отметил синоптик.

При этом он добавил, что данное утверждение касается в основном европейской части страны.

До того Вильфанд сообщил, что во всех российских регионах в декабре ожидается погода теплее нормы. По его словам, аномальное тепло будет в европейской части страны, в Северо-Западном федеральном округе, Центральном федеральном округе, в Приволжском федеральном округе, на Урале, а также на большей части Сибирского федерального округа и в Дальневосточном федеральном округе.

Вильфанд также отметил, что в большинстве областей европейской части России ожидается обычное количество осадков. Однако в южных районах Центрального федерального округа, включая Рязанскую, Воронежскую, Тульскую, Липецкую, Тамбовскую области, а также в северной части Якутии, возможен дефицит снега.

Ранее в Гидрометцентре рассказали, как влияет теплая погода на выпавший снег.