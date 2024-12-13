Жители Новосибирска остались без энергоснабжения

В Новосибирске более 170 домов остались без энергоснабжения. Об этом свидетельствует карта отключения систем жизнеобеспечения на официальном сайте города.

Аварийное отключение электроэнергии произошло в Октябрьском районе Новосибирска на улицах Красноармейской, Крамцева, Панфиловцев, Дунайской, Далидовича, Короленко, Ленинградской, Кузбасской, Воскова, Кирова, Сестрорецкой и Нижегородской.

4 декабря в Амурской области вводились ограничения энергопотребления в центральном энергорайоне из-за технологического нарушения работы Благовещенской теплоэлектроцентрали.

27 ноября сообщалось об аварийном отключении электричества на линии электропередачи ВЛ-330 кВ «Джанкой – Мелитополь». Массовые перебои с электроснабжением наблюдались в 172 населенных пунктах Херсонской области. Порядка 140 тысяч человек остались без электроснабжения.

Ранее в Смоленской области более 100 сел оказались обесточены из-за снегопада.