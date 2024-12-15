Мишустин создал рабочую группу по ликвидации последствий ЧП с танкерами в Черном море

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин создал рабочую группу, которая займется устранением последствий крушения танкеров в акватории Черного моря в Керченском проливе. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина в Telegram-канале.

«Ее возглавит вице-премьер Виталий Савельев», — говорится в сообщении.

По данным правительства, в состав рабочей группы также войдут министр транспорта Роман Старовойт, руководитель Росморречфлота Андрей Тарасенко, а также представители министерства природы, МЧС и члены администрации Краснодарского края.

Утром 15 декабря танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в Керченском проливе. Как заявили в Росморречфлоте, инцидент произошел из-за шторма.

По информации МЧС РФ, в результате аварии один из кораблей получил повреждения и сел на мель. Второе судно, в свою очередь, легло в дрейф. Позже на месте происшествия зафиксировали разлив нефтепродуктов.

Сотрудники экстренных служб пытаются эвакуировать членов экипажа «Волгонефть-239». При этом моряков, находившихся на борту «Волгонефти-212», уже достали из воды. Всего на судне были 13 человек, одного из которых спасти не удалось.

Ранее врач рассказал о состоянии экипажа утонувшего в Керченском проливе танкера.