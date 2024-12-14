В подмосковном Фрязино в небо поднялся черный дым от горящего дома

В подмосковном городе Фрязино начался пожар в одном их домов. Кадры от очевидцев публикует Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По данным канала, горит новый дом на улице Советской. Огонь виден на крыше здания, а от него в небо поднимается черный столб дыма. К дому прибыли сотрудники МЧС.

Этим же утром сотрудники МЧС России ликвидировали пожар под Анапой в Краснодарском крае. Инцидент произошел в магазине под Анапой. Огонь распространился на площади в 900 квадратных метров. На месте работали 39 специалистов и 13 единиц техники.

Накануне Минздрав Белоруссии в Telegram-канале сообщил о десяти пострадавших в результате пожара в торговом центре «Беларусь» в Витебске. Шестеро из них находятся в Витебской областной больнице с травмами (порезами), отравлением угарным газом и ожогами. Еще один — в Витебской городской клинической больнице скорой медицинской помощи.

Ранее двое детей сожгли квартиру в Курской области, когда готовили еду.