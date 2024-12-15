В прокуратуре отреагировали на ЧП с танкерами в Керченском проливе

Южная транспортная прокуратура организовала проверку после крушения танкеров в акватории Керченского пролива. Об этом сообщается в Telegram-канале надзорного ведомства.

В заявлении уточняется, что специалисты проводят проверку исполнения законодательства в сфере безопасности мореплавания. По ее итогам сотрудники прокуратуры рассмотрят вопрос о необходимости принятия мер реагирования, уточняется в публикации.

15 декабря танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие мазут, потерпели крушение в акватории Керченского пролива. Как рассказали в пресс-службе Росморречфлота, причиной ЧП стал шторм.

В результате аварии одно судно получило повреждения и село на мель, а второе — легло в дрейф. Более того, на месте происшествия зафиксировали разлив нефтепродуктов.

К ликвидации последствий крушения танкеров привлекли 50 сотрудников экстренных служб. В момент аварии на судах находились более 20 человек. К текущему моменту спасатели эвакуировали 13 членов экипажа «Волгонефть-212», при этом один из них не подавал признаков жизни. Теперь специалистам предстоит оказать помощь морякам, которые находятся на «Волгонефти-239».

Ранее сотрудники Следственного комитета РФ возбудили два уголовных дела в связи с ЧП в Керченском проливе.