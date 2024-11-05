Бывшего мэра Сургута задержали по подозрению в коррупции

Бывшего мэра Сургута Андрея Филатова задержали по подозрению в коррупции. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источник.

«Филатов стал фигурантом уголовного дела о коррупции и превышении должностных полномочий. Он был задержан на выходных силовиками. Решается вопрос о мере пресечения», — говорится в сообщении.

Другой информатор издания сообщил о слухах об аресте Филатова.

По данным СургутИнформ-ТВ, вопрос об избрании меры пресечения для Филатова будет рассмотрен 5 ноября.

До этого бывший заместитель губернатора по ЖКХ Белгородской области Константин Полежаев отправился на СВО. Производство по уголовному делу в отношении Полежаева приостановили. Бывшего чиновника освободили из-под стражи на время исполнения контракта с Минобороны России.

Ранее суд арестовал фигурантов дела бывшего мэра Нового Уренгоя.