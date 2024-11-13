В Московской области задержали чиновника за многомиллионную взятку

Сотрудники правоохранительных органов задержали первого заместителя главы администрации городского округа Бронницы, расположенного в Московской области, по подозрению в получении взятки. Об этом сообщается в Telegram-канале следственного управления СК РФ по региону.

Из заявления следует, что в отношении чиновника было возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ.

По версии следствия, в июле 2021 года администрация Бронниц и некая производственно-техническая компания заключили муниципальный контракт на сумму более 158 млн рублей в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Соглашение касалось выполнения работ по благоустройству территорий в районе озера Бельское.

Впоследствии заместитель главы администрации городского округа потребовал от представителя коммерческой организации, предоставившей свои услуги, передать ему 5% от общей суммы контракта. Чиновник посчитал, что ему полагаются деньги за то, что при выполнении работ компания не столкнулась ни с какими трудностями.

«Общая сумма взятки в виде переданных денежных средств составила не менее девяти млн рублей», — уточнили в надзорном ведомстве.

В публикации подчеркивается, что в результате в администрации Бронниц подписали документы о принятии работ по благоустройству территорий. При этом фактический объем предоставленных коммерческой организацией услуг не соответствовал техническому заданию. Из-за этого бюджету городского округа был нанесен ущерб на сумму более 7,4 млн рублей.

«Завтра следователь выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу», — добавили в СК РФ.

Как зовут чиновника, задержанного по подозрению в получении взятки, в сообщении не уточняется. Но на официальном сайте администрации Бронниц указано, что должность первого заместителя ее главы занимает Михаил Батурин.

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