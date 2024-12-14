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Арестован замглавы центра обеспечения минздрава Чувашии

Замглавы центра обеспечения минздрава Чувашии подозревают в получении взятки

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Elnur/Shutterstock/FOTODOM

Заместитель руководителя Центра ресурсного обеспечения государственных учреждений здравоохранения Минздрава Чувашии задержан. Об этом сообщили в региональном СК.

Чиновник заключен под стражу по подозрению в получении взятки.

По данным следствия, чиновник получил от представителя коммерческой организации взятку в крупном размере за способствование в заключении госконтракта на выполнение капитального ремонта больницы. Сумма взятки не разглашается.

«Возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ (получение взятки). По месту жительства и работы подозреваемого проведены обыски, изъяты предметы и документы, имеющие значение для дела», — говорится в сообщении.

13 ноября был задержан первый заместитель главы администрации городского округа Бронницы, расположенного в Московской области, по подозрению в получении взятки.

По версии следствия, в июле 2021 года администрация Бронниц и некая производственно-техническая компания заключили муниципальный контракт на сумму более 158 млн рублей в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

Ранее экс-губернатора Рязанской области арестовали по делу о взятке.

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