В МИД предрекли наказание для виновных в гибели российских журналистов

Виновные в гибели сотрудников российских средств массовой информации понесут заслуженное наказание. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в комментарии ко Дню памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей.

Дипломат обратила внимание на доклад генерального директора ЮНЕСКО Одри Азуле по безопасности журналистов и проблеме безнаказанности за 2022–2023 годы. По словам Захаровой, в нем намеренно были проигнорированы случаи убийства российских специалистов украинской стороной.

Представитель российского внешнеполитического ведомства подчеркнула, что ответственные за кончину журналистов не уйдут от ответственности.

«Это важно не только для сохранения памяти тех, кто был беззаветно предан профессии и отдал за нее свои жизни, но и для предотвращения подобных злодеяний в будущем. Скорбим вместе с родными и близкими погибших журналистов, операторов, фотокорреспондентов, военкоров», — сказала Захарова.

В конце ноября постоянный представитель России при ЮНЕСКО Ринат Аляутдинов заявил, что в отношении нарушения прав российских журналистов наблюдается полная слепота и глухота секретариата организации. По его словам, Азуле нарушает указания директивных органов ЮНЕСКО.

Ранее в ООН объяснили отсутствие реакции на убийства российских журналистов.