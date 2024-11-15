В ООН объяснили отсутствие реакции на убийства российских журналистов

Представитель управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Рено де Виллен объяснил причину отсутствия реакции на убийства российских журналистов, совершенные украинской стороной. Об этом сообщает РИА Новости.

«Что касается убитых российских журналистов, мы действительно получили информацию об этих случаях, но проблема в том, что у нас нет доступа в указанные области, потому что Россия не предоставляет нам доступ в эти регионы», — сказал представитель УВКПЧ.

13 ноября официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Секретариат ЮНЕСКО в умышленном игнорировании информации о преступлениях украинского правительства против российских журналистов, передаваемой Россией.

До этого постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов подчеркивал, что с 2014 года в результате действий украинской стороны не стало нескольких известных журналистов, среди которых Ольга Мороз, Олесь Бузина, Павел Шеремет, Игорь Корнелюк, Антон Волошин, Анатолий Клян.

Ранее МИД РФ потребовал от ЮНЕСКО осудить убийство журналиста Цицаги.