В Баренцевом море потеряло ход рыболовное судно с 12 человеками

Рыболовное судно «Алиот», на борту которого находятся 12 человек, потеряло ход в Баренцевом море. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на службу наблюдения за флотом северного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ.

«Бедствие не терпит. У них что-то намотало на винт. Опасности нет, никто не пострадал, опасности загрязнения моря нет. В 5:00 вышел буксир «Атрия», следует для буксировки в порт Мурманск», — сказал представитель службы.

Источник добавил, что судно дрейфует в 160 милях от входа в Кольский залив. Район расположен недалеко от мыса Святой Нос, на границе Баренцева и Белого морей.

В октябре нефтяной танкер-химовоз Annika загорелся в Балтийском море неподалеку от немецкого города Кюлунгсборн, всех членов экипажа спасли. Черный дым от пожара был виден на всем протяжении побережья. Командование по чрезвычайным ситуациям ФРГ взяло на себя общее оперативное руководство дальнейшими мерами.

Ранее в речном порту Омска загорелась баржа.