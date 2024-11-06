Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Баренцевом море потеряло ход рыболовное судно с 12 человеками

Рыболовное судно «Алиот» потеряло ход в Баренцевом море

close
Дмитрий Дубов/РИА Новости

Рыболовное судно «Алиот», на борту которого находятся 12 человек, потеряло ход в Баренцевом море. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на службу наблюдения за флотом северного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ.

«Бедствие не терпит. У них что-то намотало на винт. Опасности нет, никто не пострадал, опасности загрязнения моря нет. В 5:00 вышел буксир «Атрия», следует для буксировки в порт Мурманск», — сказал представитель службы.

Источник добавил, что судно дрейфует в 160 милях от входа в Кольский залив. Район расположен недалеко от мыса Святой Нос, на границе Баренцева и Белого морей.

В октябре нефтяной танкер-химовоз Annika загорелся в Балтийском море неподалеку от немецкого города Кюлунгсборн, всех членов экипажа спасли. Черный дым от пожара был виден на всем протяжении побережья. Командование по чрезвычайным ситуациям ФРГ взяло на себя общее оперативное руководство дальнейшими мерами.

Ранее в речном порту Омска загорелась баржа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами