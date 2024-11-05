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Лодка с пятью рыбаками перевернулась в открытом море на Камчатке

На Камчатке спасли пять рыбаков с перевернувшейся лодки

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Варвара Гертье/РИА «Новости»

Камчатские рыбаки нарушили правила навигации и перевернулись, выйдя на лодке в открытое море. Об этом сообщает краевое управление МЧС.

Инцидент произошел 4 ноября в 35 километрах от мыса Левашова. Пятеро рыбаков вышли в открытое море на лодке, нос судна подняла волна, и лодка опрокинулась. Мужчины сумели позвонить в экстренные службы.

«Люди оказались в воде. Спасло их умение плавать. Рыбаки благополучно добрались до берега и позвонили в службу «112». Людей доставили в Усть-Большерецк. Судоводителю грозит штраф», — сообщили в МЧС.

Рыбаков доставили на берег, помощь им оказал прибывший на место наряд полиции.

До этого сообщалось, что семья с двумя несовершеннолетними детьми застряла на неисправной моторной лодке в акватории Калининградского залива, им потребовалась помощь спасателей. Лодку отбуксировали к Приморской бухте, медицинская помощь туристам не понадобилась.

Ранее аэролодка с охотниками перевернулась на реке в Якутии, пострадали два человека.

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