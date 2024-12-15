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Около Керченского пролива терпит бедствие судно с топливом

Судно «Волгонефть 212» с топливом терпит бедствие недалеко от Керченского пролива

Недалеко от Керченского пролива в восьми километрах от берега терпит бедствие судно «Волгонефть 212». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы.

«Утром поступило сообщение, что терпит бедствие судно с мазутом «Волгонефть 212» с припиской в порту Санкт-Петербурга», — рассказал собеседник агентства.

На борту находятся 13 членов экипажа. Груз — около 4,3 тысячи тонн мазута. К месту ЧП направили спасательное судно.

До этого у Териберки затонуло судно, на котором находились четверо взрослых туристов и пять детей. Они хотели посмотреть на китов. Судно вышло в Баренцево море, несмотря на то, что было объявлено штормовое предупреждение, китов никто не видел уже два месяца, а конструкция корабля была нарушена. В крови капитана судна нашли алкоголь. Сам он утверждал, что выпил уже после аварии.

Кольский районный суд Мурманской области избрал в отношении капитана судна меру пресечения в виде домашнего ареста.

Ранее лодка с пятью рыбаками перевернулась в открытом море на Камчатке.

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