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В России задержали гендиректора WorldSkills Russia Роберта Уразова

РБК: задержан директор WorldSkills Russia Уразов по подозрению в мошенничестве

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Павел Лисицын/РИА Новости

Правоохранители задержали гендиректора «Агентства развития профессий и навыков (WorldSkills Russia)» Роберта Уразова и руководителя аппарата агентства Данира Мухаметзянова. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с материалами дела.

Уразов и Мухаметзянов подозреваются в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Им может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

В прошлом году Уразов получил замечание от президента РФ Владимира Путина за слова «в других странах, лучших в мире». Гендиректор WorldSkills выступал одним из докладчиков на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив, которое проходило при участии президента. После речи Уразова Путин прокомментировал фразу из его доклада о других странах. Лидер страны напомнил, что лучшая в мире страна – это Россия, и выразил надежду, что докладчик оговорился.

Ранее в Москве задержали экс-совладелеца лизинговых компаний «СГ-Транс» и «Трансфин-М» Алексея Тайчера.

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