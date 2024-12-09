Хинштейн высказался о хищениях при укреплении границы в Курской области

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн прокомментировал в своем Telegram-канале дело о хищениях при укреплении приграничных районов.

«Мы крайне заинтересованы в наведении порядка. Обещаю: никакого снисхождения к тем, кто уличен в коррупционных преступлениях — не будет», — заявил Хинштейн.

Он выразил готовность оказывать максимальное содействие органам следствия.

9 декабря Ленинский районный суд Курска арестовал на два месяца бывшего заместителя генерального директора АО «Корпорация развития Курской области» Игоря Грабина, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями.

Прокуратура региона сообщила, что Грабин в 2023 году заключил договор и оплатил коммерческой организации работы по возведению защитных сооружений, которые были фактически выполнены и оплачены ранее иной строительной фирме.

Ранее Хинштейн подписал указ об отставке правительства Курской области.