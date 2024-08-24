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Суд продлил срок ареста главы WorldSkills Russia по делу о мошенничестве

Суд в Москве продлил арест гендиректору WorldSkills Russia Роберту Уразову

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Павел Лисицын/РИА Новости

Замоскворецкий районный суд Москвы продлил срок ареста генерального директора «Агентства развития профессий и навыков (WorldSkills Russia)» Роберта Уразова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Суд по ходатайству следствия продлил срок ареста Уразова», — сказал источник агентства.

Он добавил, что генеральный директор WorldSkills Russia по-прежнему находится в СИЗО. Мужчину решили оставить под стражей, исходя из тяжести преступления, которое ему вменяют.

По информации журналистов, суд также продлил срок ареста руководителя аппарата генерального директора «Агентства развития профессий и навыков» Данира Мухаметзянова. До какого именно числа он и Уразов останутся в СИЗО, в публикации не уточняется.

Уразова и Мухаметзянова задержали 20 июня 2024 года по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Если мужчин признают виновными, им может грозить до 10 лет лишения свободы.

В тот же день сотрудникам WorldSkills Russia избрали меру пресечения в виде ареста. 16 июля Московский городской суд признал законной отправку в СИЗО генерального директора «Агентства развития профессий и навыков».

Ранее в Москве продлили арест блогеру Аязу Шабутдинову, обвиняемому в мошенничестве.

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