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Капитана перевернувшегося в Баренцевом море судна отправили под домашний арест

Суд отправил капитана перевернувшегося в Териберке судна под домашний арест

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Elnur/Shutterstock/FOTODOM

Кольский районный суд Мурманской области избрал в отношении капитана судна, которое перевернулось с туристами на борту, меру пресечения в виде домашнего ареста. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Северо-западной транспортной прокуратуры.

В судебной инстанции уточнили, что мужчине предъявили обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее суд уже запрещал выходить в море капитану на этом судне из-за отсутствия лицензии на коммерческие и пассажирские перевозки.

27 ноября у Териберки затонуло судно, на котором находились четверо взрослых туристов и пять детей. Они хотели посмотреть на китов. Судно вышло в Баренцево море, несмотря на то, что было объявлено штормовое предупреждение, китов никто не видел уже два месяца, а конструкция корабля была нарушена. В крови капитана судна нашли алкоголь. Сам он утверждает, что выпил уже после аварии.

Ранее лодка с пятью рыбаками перевернулась в открытом море на Камчатке.

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