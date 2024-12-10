Стало известно, как «украинские ждуны» ликвидировали начальника колонии ДНР

В Донецке к подрыву автомобиля экс-начальника Еленовской колонии ДНР Сергея Евсюкова готовились полгода. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Украинские ждуны, которые установили взрывчатку под машиной экс-начальника Еленовской колонии ДНР, активировали СВУ, когда Сергей Евсюков подошел к своему Land Cruiser. Потому что знали его привычку осматривать автомобиль перед тем, как в него сесть. Они следили за ним шесть месяцев», — говорится в публикации.

По данным канала, злоумышленники, которых завербовала Служба безопасности Украины (СБУ), использовали для преступления одноразовые телефоны и однодневные сим-карты. Взрывчатку в действие они привели при помощи звонка с телефона.

До этого сообщалось, что жене Евсюкова взрывом оторвало ногу, она госпитализирована в тяжелом состоянии. Украина ранее завела уголовное дело против Евсюкова из-за ситуации с пленными солдатами ВСУ в колонии после удара HIMARS. При этом ФСИН РФ отрицает, что мужчина был начальником колонии.

Ранее три дрона ВСУ атаковали автомобиль в Белгородской области.