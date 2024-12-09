«За его голову предлагали награду»: СМИ сообщили о гибели начальника Еленовской колонии в Донецке ФСИН опровергла, что взрыв СВУ в Донецке убил начальника колонии в Еленовке

В Донецке в результате подрыва автомобиля погиб начальник Еленовской колонии ДНР Сергей Евсюков, сообщает Mash. Жене силовика взрывом оторвало ногу, она госпитализирована в тяжелом состоянии. Украина ранее завела уголовное дело против Евсюкова по обвинению в гибели пленных солдат ВСУ в колонии в результате удара HIMARS. При этом ФСИН РФ отрицает, что погибший мужчина был начальником колонии.

Самодельное взрывное устройство (СВУ) сдетонировало в Донецке и подорвало автомобиль с людьми внутри, мощность заряда составляла от 100 до 200 грамм в тротиловом эквиваленте. Об этом сообщает SHOT.

По предварительным данным, СВУ было заложено под водительское сиденье Land Cruiser Prado. Машина была куплена владельцем — начальником Еленовской исправительной колонии Сергеем Евсюковым — три месяца назад. Имя погибшего опубликовал Telegram-канал Mash.

Взрыв раздался, когда силовик со своей женой сели в машину. Евсюков погиб на месте, его супруге оторвало ногу. Женщина была госпитализирована, ее состояние врачи оценили как тяжелое.

«Перешла дорогу — оказывали уже помощь проезжие, прохожие. Достала бинты, помогала человеку говорить, чтобы не потерял сознание… Дыши, дыши, дыши. Сходила в магазин, взяла теплые вещи, чтобы накрыть эту женщину. Картон под нее положили, чтобы не холодно было. Было не страшно, главная мысль — помочь людям в такой ситуации», — рассказала РИА Новости очевидица инцидента.

Сейчас на месте взрыва работают следователи СК РФ, проводятся экспертизы.

Украинские власти ранее завели против Евсюкова уголовное дело по обвинению в причастности к гибели пленных бойцов ВСУ с «Азовстали», которых содержали в его колонии. Туда, по версии российских властей, летом 2022 года попала американская ракета HIMARS, погибли 53 человека, были ранены 73.

По версии украинского следствия, Евсюков и его заместитель якобы сознательно затягивали с эвакуацией раненых украинских пленных в медицинские учреждения.

Mash утверждает, что «за голову» военного «на украинских сайтах предлагали награду» — $21 тыс.

При этом ТАСС сообщает со ссылкой на представителей ФСИН, что погибший при взрыве машины в Донецке «никогда не служил» в Главном управлении ФСИН в ДНР.

«Сообщаем, что погибший не проходил службу в учреждениях и органах ГУФСИН России по Донецкой народной республике. Распространяемая информация не соответствует действительности», — заявили представители ведомства.

Член Совета по правам человека России Ева Меркачева в то же время сообщила, что Евсюков был начальников колонии, но еще до начала СВО.

«Подтвердили. Только он уже не был начальником колонии. Возглавлял ее до 2022 года», — написала Меркачева в Telegram-канале.

Взрывы автомобилей гремели в Донецке накануне начала СВО.

15 февраля 2022 года в Горловке взорвали автомобиль одного из командиров Народной милиции, сообщили в ведомстве. Взрывное устройство было размещено под днищем машины. Пострадавший командир получил осколочные ранения. По информации МГБ ДНР, внутри также находилась его малолетняя дочь. Выжила ли девочка, не сообщается. Возбуждено уголовное дело по статье 229 УК ДНР («Террористический акт»).

«Применяя террористические методы войны, так называемые украинские «спецназовцы» осознанно подвергают угрозе жизни и здоровье мирных граждан», — прокомментировали случившееся в Народной милиции ДНР.

18 февраля 2022 года было совершено покушение на начальника управления народной милиции ДНР Дениса Синенкова. Взрывное устройство разместили прямо в его автомобиле УАЗ-469, припаркованном у Дома Правительства в Донецке. В результате взрыва никто не пострадал. Управление Народной милиции ДНР квалифицировало произошедшее как теракт.

21 февраля у здания представительства Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня в Луганске взорвалась машина, припаркованная рядом с автомобилем руководителя СЦКК Михаила Филипоненко. В автомобиль заложили около 15 кг взрывчатки. Филипоненко и его водитель были ранены.

22 февраля было совершено покушение на бывшего министра обороны ДНР Владимира Кононова. В результате нападения пострадал местный житель, который должен был встретиться с Кононовым.

«В момент двух взрывов я стоял на улице около машины. Два хлопка — один громче, второй потише. Ощущение, как выстрелил пистолет. Увидел дым в районе, где стоит трансформаторная будка. Охрана выскочила, увидели парня, который лежит. Меня не выпустили даже, за пределы двора я не выходил. Его отвезли в больницу», — рассказал экс-министр ДНР каналу RT.