Появились новые подробности о подрыве внедорожника в Донецке

Эпицентр взрыва в автомобиле в Донецке находился под сиденьем водителя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник информации.

«Под водительским сиденьем был эпицентр взрыва», — сообщил собеседник агентства.

Отмечается, что во время взрыва больше всего пострадала водительская сторона. Левая передняя часть внедорожника выгорела. Кроме того, днище автомобиля сильно повреждено.

Инцидент произошел утром 9 декабря. На одной из центральных улиц Донецка взорвался японский внедорожник Toyota Land Cruiser. В салоне в этот момент находились люди. Сильные ранения получили два человека, женщине оторвало ногу. Водитель не выжил.

Утверждалось, что в результате случившегося погиб начальник колонии ДНР Сергей Евсюков, на которого украинскими силовиками заведено уголовное дело. Позже ФСИН опровергла данные о гибели начальника колонии ДНР в Донецке. Там заявили, что погибший не проходил службу в учреждениях и органах ГУФСИН России по Донецкой народной республике.

До этого стало известно, что газовый баллон взорвался в кабине грузового автомобиля Volvo, двигавшегося по кольцевой дороге в Москве.

В результате водитель грузового автомобиля получил сильные ожоги лица и рук. Выбраться из машины мужчине помогли очевидцы происшествия. Граждане оказали пострадавшему первую медицинскую помощь, а подоспевшие врачи увезли его в больницу имени Ф.И. Иноземцева.

Ранее в Севастополе возле супермаркета взорвалась машина.