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В Харьковской области расширили территорию принудительной эвакуации

Эвакуацию семей с детьми объявили в 28 населенных пунктах Харьковской области

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Alex Chan Tsz Yuk/Global Look Press

Обязательная эвакуация семей с детьми была объявлена в 28 населенных пунктах Харьковской области на востоке Украины, в то время как в 11 других населенных пунктах решено эвакуировать всех жителей. Об этом сообщил глава региональной администрации Олег Синегубов.

«На заседании совета обороны Харьковской области было принято решение о проведении обязательной эвакуации детей с семьями из 28 населенных пунктов Боровской поселковой территориальной общины», — написал Синегубов в своем Telegram-канале. По его словам, из этих сел необходимо вывезти 93 ребенка вместе с родителями.

Кроме того, глава администрации отметил, что в 11 населенных пунктах этого района также стартует обязательная эвакуация для всего взрослого населения. По имеющимся данным, на данный момент там остаются 2443 человека.

11 ноября Синегубов рассказал об эвакуации всего населения из 10 населенных пунктов области.

На днях сообщалось, что российские военные продолжают выравнивать линию фронта у реки Оскол в Харьковской области. Пресс-служба Минобороны РФ отметила, что подразделения группировки «Запад» взяли под свой контроль Колесниковку на юго-востоке от Харькова.

Ранее ВСУ пытались сорвать эвакуацию мирных жителей из Нью-Йорка.

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