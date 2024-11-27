Житель Селидово по имени Дмитрий рассказал агентству РИА Новости, что сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) в момент захода российских войск на окраины города активно искали семьи с детьми, чтобы их принудительно эвакуировать.

Очевидец рассказал, как в один из дней, когда он шел к своему другу, который живет в другом районе, ему встретились сотрудники СБУ. Они остановили мужчину и проверили документы, а после спросили, есть ли у него несовершеннолетние члены семьи. На следующий день они снова связались с ним и спросили, знает ли он людей, которые живут с детьми.

По словам Дмитрия, жители Селидово, которые не хотели выезжать на территорию Украины и отправлять туда своих детей, «прятали их кто как мог».

«Ну и, соответственно, СБУшники выявляли сепаратистов», — сказал собеседник РИА Новости.

Мужчина отметил, что на все вопросы он отвечал отрицательно и утверждал, что не знаком с семьями, у которых есть дети. Он также убеждал сотрудников СБУ, что все, кроме пожилых людей, покинули свои дома.

25 ноября посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник предоставил кадры одного из жителей Селидово, на которых солдаты ВСУ в ходе зачистки города стреляли в гражданских без разбору, а одной мирной жительнице повредили колени.

Ранее ВСУ заминировали объекты инфраструктуры при отступлении из Селидова.