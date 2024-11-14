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Украина эвакуирует 16 населенных пунктов в ДНР

В 16 населенных пунктах подконтрольной ВСУ части ДНР объявили эвакуацию

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Сергей Аверин/РИА Новости

Украинские власти объявили обязательную эвакуацию семей с детьми из 16 населенных пунктов в контролируемых ВСУ частях ДНР. Об этом сообщается на сайте военной администрации региона.

«Утвердили решение о проведении обязательной эвакуации принудительным способом детей с родителями, лицами, их заменяющими, или другими законными представителями», — говорится в сообщении.

Вывозить население будут из Великоновоселковской поселковой территориальной общины Волновахского района ДНР. Эвакуируют Большую Новоселку, Андреевку, Богатырь, Времовку, Зеленый Кут, Золотую Ниву, Константинополь, Новый Комар, Новоукраинку, Отрадное, Алексеевку, Петропавловку, Разлив, Славянку, Улаклы и Шевченково.

До этого эвакуацию семей с детьми объявили в 28 населенных пунктах Харьковской области. В 11 населенных пунктах Боровского района также стартует обязательная эвакуация для всего взрослого населения. По имеющимся данным, на данный момент там остаются 2443 человека.

Ранее ВСУ обстреляли мирных жителей Нью-Йорка во время эвакуации.

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