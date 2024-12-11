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Землетрясение произошло на границе Китая и Казахстана

Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в Китае у границы с Казахстаном

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Thomas Peter/Reuters

Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в 36 км северо-западнее города Инин (Кульджа) в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

Как сообщается, эпицентр толчка, зарегистрированного в 00:30 по московскому времени в среду, находился примерно в 42 км от казахстанской границы.

По оценкам, сотрясения в эпицентре считаются «сильными».

Землетрясения, включая достаточно мощные, время от времени происходят в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР, а также в соседних районах Монголии, Туве, республике Алтай и западной части Бурятии, уточняется в материале.

Также недавно в США произошло землетрясение. В штате Невада в США было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,5. Эпицентр находился в 83 км к востоку от Карсон-Сити. Его очаг находился на глубине 8,4 км. О пострадавших и разрушениях данных не сообщалось.

6 декабря посольство РФ рекомендовало россиянам быть осторожными в США из-за землетрясения. Перед этим губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил режим чрезвычайного положения в штате из-за подземных толчков.

Ранее в Дамаске на территории НИИ произошли взрывы.

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