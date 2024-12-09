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На Аляске зафиксировали серию мощных землетрясений

На Алеутских островах Аляски зафиксировали 13 землетрясений

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Татьяна Лукьянова/РИА Новости

В акватории Тихого океана к югу от Алеутских островов, которые находятся в американской Аляске, произошло землетрясение магнитудой 6,1. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

Как сообщил источник, эпицентр зафиксированного в 22:57 по московскому времени землетрясения находился в 50 километрах южнее острова Канага в составе Алеутских островов и почти в 1,6 километра восточнее Петропавловска-Камчатского.

По данным специалистов, по интенсивности колебаний в эпицентре землетрясение оценивалось как «довольно сильное».

Затем, в 00:03 по московскому времени понедельника, 9 декабря, в этом же районе произошло землетрясение магнитудой 5,5. По данным филиала Геофизической службы РАН, интенсивность колебаний в эпицентре землетрясения оценивалось как «очень сильная». Специалисты отмечали, что очаг сейсмособытия находился на меньшей глубине — около 10 километров против 92,2).

Еще два подземных толчка магнитудой 6 на глубине 82,4 километра и 5,6 на глубине 10 километров были зафиксированы в 03:16 и 03:37 по московскому времени соответственно. В свою очередь, Геологическая служба США зафиксировала в этом районе 13 сейсмособытий, чья магнитуда оценивалась от 4,8 до 6,3.

Накануне начальник сейсмологической станции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова сообщила, что мощное землетрясение зафиксировали у побережья Северных Курил. Специалист отметила, что магнитуда подземных толчков составила 6,1, их зарегистрировали в 21:24 по местному времени (13:24 по московскому времени), эпицентр природного катаклизма находился в акватории Охотского моря.

Ранее в РФ разработали программу для прогнозирования природных катаклизмов.

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