Французские таксисты взбунтовались против дешевых перевозок

Во Франции таксисты вышли на акции протеста против понижения тарифов на медицинские перевозки. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

«Манифестации разъяренных таксистов были организованы в регионе Иль-де-Франс», — сообщило СМИ.

Отмечается, что первый кортеж автомобилей отправился утром в сторону Парижа по шоссе A1. Также сотни перевозчиков поехали в столицу по трассе A13. Протестующие планируют собраться у места заседания Нацисобрания. Длина пробок в Парижском регионе превышает 400 км.

Французские таксисты выступают против обсуждаемого документа, который подразумевает снижение тарифов на медицинские перевозки.

До этого в Бишкеке 50 водителей такси вышли на протест у офиса Яндекс Такси. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Участники акции пришли к центральному офису «Яндекс такси» в центре Бишкека, они требуют снизить комиссию агрегатора, которая сейчас составляет 21%», — передавал «Интерфакс».

Ранее стало известно о таксистах, спаивающих россиян для грабежа.