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Полиция Франции задержала подозреваемого в подготовке теракта в США

AFP: во Франции задержали афганца по делу о подготовке теракта в США на выборах

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Sarah Meyssonnier/Reuters

Полиция Франции задержала 22-летнего гражданина Афганистана по делу о подготовке террористического акта в Соединенных Штатах во время выборов 5 ноября. Об этом сообщает агентство AFP.

«Французская полиция задержала 22-летнего афганца, связанного с соотечественником в США, который подозревается в планировании теракта в день выборов», — говорится в сообщении (цитата по РИА Новости).

9 октября правоохранительные органы США задержали в штате Оклахома гражданина Афганистана, который намеревался устроить террористический акт в день всеобщих выборов 5 ноября.

27-летний Назир Ахмад Таухеди, въехавший в США в сентябре 2021 года по иммиграционной визе, вступил в преступный сговор, пытаясь предоставить материальную помощь группировке «Исламское государство» (организация запрещена в России). Он с помощью огнестрельного оружия намеревался совершить террористический акт на территории США.

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