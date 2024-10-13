Полиция Франции задержала подозреваемого в подготовке теракта в США

Полиция Франции задержала 22-летнего гражданина Афганистана по делу о подготовке террористического акта в Соединенных Штатах во время выборов 5 ноября. Об этом сообщает агентство AFP.

«Французская полиция задержала 22-летнего афганца, связанного с соотечественником в США, который подозревается в планировании теракта в день выборов», — говорится в сообщении (цитата по РИА Новости).

9 октября правоохранительные органы США задержали в штате Оклахома гражданина Афганистана, который намеревался устроить террористический акт в день всеобщих выборов 5 ноября.

27-летний Назир Ахмад Таухеди, въехавший в США в сентябре 2021 года по иммиграционной визе, вступил в преступный сговор, пытаясь предоставить материальную помощь группировке «Исламское государство» (организация запрещена в России). Он с помощью огнестрельного оружия намеревался совершить террористический акт на территории США.

Ранее Байдена обвинили в возрождении терроризма.