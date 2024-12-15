Неопознанные дроны нарушили работу аэропорта в Нью-Йорке

Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул заявила, что неопознанные беспилотные летательные аппараты нарушили работу международного аэропорта Стюарт. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Хокул, инцидент произошел в ночь на субботу. Работа взлетно-посадочных полос аэропорта Стюарт была приостановлена примерно на 60 минут из-за активности беспилотных летательных аппаратов в небе. Губернатор отметила, что происшествие вызвало серьезное беспокойство.

Хокул считает, что Конгресс США должен принять законопроект, который позволит усилить борьбу с незаконным использованием дронов на местном уровне. До тех пор, пока этот документ не будет принят, администрация американского лидера Джо Байдена должна направить дополнительные силы федеральных правоохранительных органов в Нью-Йорк и близлежащие районы, чтобы обеспечить безопасность людей и критически важной инфраструктуры.

14 декабря сообщалось, что жители американского города Нью-Джерси заметили в небе светящийся энергетический шар, после чего местные журналисты сняли на видео странное явление, прокомментировав увиденное словами: «Мы понятия не имеем, что это».

Избранный президент США Дональд Трамп призвал сбивать таинственные беспилотники, которые наблюдают американцы. Он признал, что «загадочные дроны» появляются над всей страной. Трамп отметил, что такое вряд ли может происходить без ведома правительства.

Ранее в США призвали ввести режим чрезвычайного положения из-за неопознанных дронов.