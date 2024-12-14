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Таинственный светящийся шар заметили в небе над американским городом

SHOT: светящийся энергетический шар появился в небе над Нью-Джерси

Жители американского города Нью-Джерси заметили в небе светящийся энергетический шар, после чего местные журналисты сняли на видео странное явление, прокомментировав увиденное словами: «Мы понятия не имеем, что это». Кадры опубликовал Telegram-канал SHOT.

В последнее время загадочные объекты часто появляются над Нью-Джерси и Нью-Йорком. Ситуацией заинтересовались местные власти и призвали Вашингтон разобраться с происхождением таинственных беспилотников.

14 декабря избранный президент США Дональд Трамп призвал сбивать таинственные беспилотники, которые наблюдают американцы. Он признал, что «загадочные дроны» появляются над всей страной. Трамп отметил, что такое вряд ли может происходить без ведома правительства.

13 декабря координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что министерство внутренней безопасности и ФБР занимаются вопросом дронов над Нью-Джерси и «серьезно» относятся к этой проблеме.

Американский ученый Майк Адамс предположил, что сообщения о необычных беспилотниках над Нью-Джерси связаны с секретными испытаниями военно-морских сил США.

Ранее в США призвали ввести режим чрезвычайного положения из-за неопознанных дронов.

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