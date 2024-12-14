Украинский депутат сообщил о теракте в Днепре

В украинском городе Днепр произошел теракт. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Верховной Рады Максим Бужанский.

«Теракт в Днепре,» — отметил он.

По словам Бужанского, подробности инцидента будут предоставлены «уполномоченными лицами».

Вечером 14 декабря о теракте в Днепре сообщил украинский блогер Анатолий Шарий. Он отметил, что взорвалось взрывное устройство. По словам блогера, это далеко не первый такой случай. Шарий отметил, что в городе «скопление коллцентров, там есть, за что побороться».

12 декабря бывший офицер Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров сообщил, что украинские спецслужбы начали массово вербовать россиян для совершения диверсий и терактов в РФ, в то время как раньше использовали для этого своих же военных. По его словам, вербовщики массово обзванивают россиян, представляясь сотрудниками различных органов, включая ФСБ, и постепенно склоняют к совершению преступлений по типу уничтожения релейных шкафов на железной дороге, поджогов военкоматов и покушений на лидеров общественного мнения.

Ранее сообщалось, что в посольстве Венгрии в Париже ищут взрывное устройство.