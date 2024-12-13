Жителей Нью-Йорка встревожили неизвестные дроны

Над Нью-Йорком появились неизвестные дроны, которые заметили многие жители города 12 декабря. Об этом пишет The New York Post со ссылкой на сообщения местных жителей и полиции.

Несмотря на массовые сообщения граждан о дронах государственным учреждениям, выявить место их запуска не удалось, а 13 декабря беспилотники над Нью-Йорком появляться перестали.

Также загадочные беспилотники на протяжении нескольких недель появлялись над Нью-Джерси в США.

Вечером 13 декабря координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что министерство внутренней безопасности и ФБР занимаются вопросом дронов над Нью-Джерси и «серьезно» относятся к этой проблеме.

До этого американский ученый Майк Адамс предположил, что сообщения о необычных беспилотниках над Нью-Джерси связаны с секретными испытаниями военно-морских сил США.

Ранее в США призвали ввести режим чрезвычайного положения из-за неопознанных дронов.