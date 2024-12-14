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Симоньян заявила, что патриоты Абхазии не могут выступать против РФ

Симоньян: патриотические силы в Абхазии не могут быть антироссийскими

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Владимир Трефилов/РИА Новости

Патриотические силы в Абхазии, которые искренне заботятся о своей стране, не могут испытывать антироссийских настроений. Такую точку зрения высказала Маргарита Симоньян, главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT, сообщает РИА Новости.

Симоньян подчеркнула, что России крайне важно тщательно разобраться в текущей ситуации и понять ее.

«Они (патриотические силы) вот за родину свою переживают, за Абхазию, с ними надо иметь дело, потому что люди, которые переживают за Абхазию, они не могут быть пропитаны антироссийскими настроениями по определению», – подчеркнула Симоньян.

До этого она заявила, что Россия не имеет права терять Абхазию как партнера, так как это было бы равносильно самоубийству. Она подчеркнула, что расстояние от федеральной территории «Сириус», где президент РФ Владимир Путин регулярно участвует в научных мероприятиях, до Абхазии составляет всего 30 минут пешком.

Ранее стало известно, сколько электричества Россия бесплатно поставила Абхазии.

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