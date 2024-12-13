РФ за четыре года бесплатно поставила Абхазии электричество на 10 млрд рублей. Об этом сообщила и.о. вице-премьера, министра экономики Абхазии Кристина Озган, передает ТАСС.

«Общий объем поставленной электроэнергии по состоянию на октябрь 2024 года составляет 2 млрд 900 млн кВт/ч общей стоимостью более 11 млрд рублей. Из них на 10,1 млрд рублей было поставлено РФ на безвозмездной основе», — рассказала она.

До этого вице-президент АТОР Артур Мурадян заявил о воспитательной работе с абхазским бизнесом.

30 октября 2024 года, республика подписала соглашение с Россией об инвестиционной деятельности. Документ предусматривал реализацию масштабных российских проектов на территории Абхазии. Однако часть населения и оппозиция выразили опасения, что это соглашение может привести к распродаже национальных земель и ресурсов иностранным инвесторам. Возмущение по этому поводу вызвало значительный общественный резонанс и недовольство, поскольку многие жители посчитали, что национальные интересы республики окажутся ущемленными.

Протесты и беспорядки привели к отставке президента республики Аслана Бжании. В итоге парламент Абхазии отказался ратифицировать это соглашение.

Ранее Абхазия сократила долг перед российскими клиниками.