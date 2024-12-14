Симоньян оценила риск потери Абхазии как союзника России

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян заявила, что России нельзя потерять Абхазию как союзника, такой сценарий сравним с самоубийством. Об этом пишет РИА Новости.

«Потерять Абхазию как союзника, как наших ближайших... это, извините, самоубийство», — сказала она в программе «Право знать» на ТВЦ.

Симоньян напомнила, что от федеральной территории «Сириус», куда часто приезжает президент РФ Владимир Путин, до Абхазия — всего 30 минут пешком.

«Просто вдумайтесь, если там будет что-то такое нехорошее, представьте себе масштаб катастрофы», — добавила она.

Абхазия переживает социально-экономический и энергетический кризис, вызванный сокращением поддержки со стороны России. И. о. премьера республики Валерий Бганба обратился к Москве с просьбой возобновить финансирование социальных выплат, приостановленных осенью. На фоне энергодефицита и финансовых трудностей власти страны вынуждены вводить жесткие ограничения: сокращать подачу электричества, закрывать школы и перераспределять бюджетные средства. Ситуация обостряется низким уровнем воды в Джварском водохранилище, что ставит под угрозу работу ключевой ИнгурГЭС и стабильность энергоснабжения республики. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее и. о. президента Абхазии выразил надежду на укрепление союзнических отношений с РФ.