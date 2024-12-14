Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Симоньян оценила риск потери Абхазии как союзника России

Симоньян сравнила с самоубийством риск потери Россией Абхазии как союзника

close
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян заявила, что России нельзя потерять Абхазию как союзника, такой сценарий сравним с самоубийством. Об этом пишет РИА Новости.

«Потерять Абхазию как союзника, как наших ближайших... это, извините, самоубийство», — сказала она в программе «Право знать» на ТВЦ.

Симоньян напомнила, что от федеральной территории «Сириус», куда часто приезжает президент РФ Владимир Путин, до Абхазия — всего 30 минут пешком.

«Просто вдумайтесь, если там будет что-то такое нехорошее, представьте себе масштаб катастрофы», — добавила она.

Абхазия переживает социально-экономический и энергетический кризис, вызванный сокращением поддержки со стороны России. И. о. премьера республики Валерий Бганба обратился к Москве с просьбой возобновить финансирование социальных выплат, приостановленных осенью. На фоне энергодефицита и финансовых трудностей власти страны вынуждены вводить жесткие ограничения: сокращать подачу электричества, закрывать школы и перераспределять бюджетные средства. Ситуация обостряется низким уровнем воды в Джварском водохранилище, что ставит под угрозу работу ключевой ИнгурГЭС и стабильность энергоснабжения республики. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее и. о. президента Абхазии выразил надежду на укрепление союзнических отношений с РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами