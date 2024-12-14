Поезд протаранил легковой автомобиль во Владикавказе

Легковой автомобиль столкнулся с поездом во Владикавказе на железнодорожном переезде «Колонка — Беслан». Об этом сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

Проводится проверка по факту данного ДТП, после которой будут приняты соответствующие меры.

По данным источника РИА Новости, в результате аварии пострадали два человека. Их госпитализировали в тяжелом состоянии.

14 декабря сообщалось, что грузовой автомобиль «Урал», перевозивший раненых военнослужащих, столкнулся с автобусом «ПАЗ» в Воронежской области. Лобовое столкновение транспортных средств произошло ночью на 158-м километре трассы Воронеж — Луганск. По словам очевидцев, в автобусе и грузовике находились люди в военной форме. В результате ДТП есть пострадавшие — медики увезли их в больницу.

13 декабря в Кимрском районе Тверской области маршрутный микроавтобус врезался в 20-метровую яхту. Инцидент произошел возле загородного яхт-клуба. Водитель тягача, который транспортировал судно, не справился с управлением на повороте и перекрыл часть дороги. Стоимость яхты оценивается в 30 млн рублей. О пострадавших не сообщается.

Ранее на видео попало, как электричка протаранила асфальтоукладчик в Щелково.