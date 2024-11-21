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На видео попало, как электричка протаранила асфальтоукладчик в Щелково

В Щелково попало на видео, как электричка врезалась в асфальтоукладчик

Утром 21 ноября на железнодорожном переезде в подмосковном городе Щелково головной вагон моторвагонной секции электрички столкнулся с асфальтоукладчиком и сошел с рельсов. Об этом сообщается в Telegram-канале «Подмосковная полиция».

«По предварительной информации, машинист, управляя поездом, двигаясь по маршруту «Монино-Москва», на железнодорожном переезде совершил столкновение с асфальтоукладчиком, который производил работы по укладке асфальта на переезде», — сообщили в ведомстве.

На кадрах видно, что сначала электричка движется с обычной скоростью, но после громкого звука столкновения она замедляется, а светосигнальные приборы подвижного состава начинают гаснуть.

Уточняется, что ДТП произошло в 4:30 по московскому времени на железнодорожном переезде на улице Первомайской. Пострадавшего водителя асфальтоукладчика госпитализировали, движение на ветке Ярославского направления полностью перекрыли. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции разбираются в обстоятельствах произошедшего.

Ранее на видео попало, как зацеперов чуть не ударило током в подмосковной электричке.

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